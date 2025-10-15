Traffico paralizzato e parcheggi selvaggi | Piazza San Giovanni è in mano all' inciviltà

15 ott 2025

Stamattina in piazza San Giovanni. Traffico paralizzato grazie alla maleducazione stradale e all'inciviltà degli automobilisti che hanno bloccato anche gli autobus. Nonostante l'autista abbia ripetutamente suonato il clacson, nessuno è uscito dai negozi dove stava effettuando le compere. Chiamati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

