Traffico paralizzato e parcheggi selvaggi | Piazza San Giovanni è in mano all' inciviltà

Stamattina in piazza San Giovanni. Traffico paralizzato grazie alla maleducazione stradale e all'inciviltà degli automobilisti che hanno bloccato anche gli autobus. Nonostante l'autista abbia ripetutamente suonato il clacson, nessuno è uscito dai negozi dove stava effettuando le compere. Chiamati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche questi approfondimenti

Messina, pullman in panne sulla rampa del Boccetta: traffico paralizzato in tangenziale e caos nella zona nord https://gazzettadelsud.it/?p=2113688 - facebook.com Vai su Facebook

#Incidente in #strada #Vignolese sul #cavalcavia dell'#autostrada #A1 a #Modena Sud: #traffico paralizzato - X Vai su X

Parcheggio selvaggio blocca il traffico nel cuore di Vibo - Caos e disagi questa mattina nel centro di Vibo Valentia a causa di un’auto parcheggiata in divieto di sosta che ha praticamente paralizzato la circolazione. Scrive zoom24.it

Nella giungla dei parcheggi selvaggi. Una sosta proibita ogni 100 metri - Auto in doppia fila e furgoni che intralciano i viali: le corsie già ridotte dai cantieri ’scompaiono’. Secondo lanazione.it

Parcheggi selvaggi, la soluzione non sono (solo) le multe - Da quando Fabio Maria Ciuffini ha meritoriamente chiuso corso Vannucci e via via tutta l’acropoli, il dibattito su come e dove parcheggiare quando si sale in centro ha pervaso tutte le amministrazioni ... Riporta corrieredellumbria.it