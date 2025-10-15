Luceverde Lazio Buonasera a Roma abbiamo code per traffico sul Raccordo Anulare tra la Roma Fiumicino e La Romanina in carreggiata esterna e tra Nomentana e La Rustica in carreggiata interna poi ci sono code per lavori sulla via Pontina tra via apriliana e Aprilia direzione Latina Ci possiamo in provincia di Viterbo e sulla statale 1 via Aurelia si viaggia su Vegeta ridotte tra Riva dei Tarquini e Montalto di Castro per lavori sulla carreggiata Nord sulla via Salaria proseguono invece i lavori e si transita senso unico alternato tra Pro Loco e sigillo in tratti saltuari possibile dunque la formazione di rallentamenti e code bene per il momento è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-10-2025 ore 17:30