Traffico Lazio del 15-10-2025 ore 09 | 30
luce verde Lazio 2 km di coda sulla A1 firenze-roma tra Ponzano Romano il bivio per la diramazione di Roma nord per la presenza di un veicolo in fiamme in direzione Roma per traffico intenso sulla via Pontina Tor de' Cenci il l'euro in direzione Roma Centro trafficata anche la Cristoforo Colombo con code tra via di Acilia in via di Malafede in direzione del grande raccordo anulare ci spostiamo in provincia di Viterbo sulla statale 1 via Aurelia si viaggia su carreggiata ridotta tra Riva dei Tarquini e Montalto di Castro per lavori sulla carreggiata Nord sempre chiusa in provincia di Frosinone via Casilina a Ferentino Per lavori fino al 27 ottobre deviazioni al traffico indicate sul posto la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura dell'Arci in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
[AGG] #RaccordoAnulare #incidente rimosso, code in #smaltimento tra #CassiaBis e #Aurelia in carreggiata esterna
Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo subito dalla via Pontina ... romadailynews.it scrive
Traffico Roma del 15-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma mentre va ti interesso e rallentano il traffico sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Roma Napoli la via Ardeatina e su ... Da romadailynews.it