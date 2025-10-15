Tradizione e abilità | Pontedera incorona i campioni europei di Vespa Rally 2025

Dal 10 al 12 ottobre Pontedera è tornata ad essere la capitale europea della Vespa, accogliendo centinaia di partecipanti per l’ultima e decisiva tappa del Campionato Europeo di Vespa Rally 2025. Tre giorni intensi tra panorami toscani, prove di regolarità e momenti di autentica convivialità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it