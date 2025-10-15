Tradito dal braccialetto elettronico | secondo arresto in due giorni
Ancora una violazione del divieto di avvicinamento. Questa volta è avvenuta a Imola, dove un 38enne è stato nuovamente arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Per l'uomo, si tratta del secondo arresto in flagranza, in appena due giorni.Il primo episodio si era verificato lo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
