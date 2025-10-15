Tradimento come finisce | arresto di Tarik due funerali e un salto nel futuro Il destino di Güzide Oylum e Ye?im
Dopo due stagioni e 71 episodi, Tradimento saluta il pubblico di Canale 5 con un gran finale pieno di colpi di scena, lutti e riconciliazioni. Al centro c’è ancora Güzide Özgüder (Vahide Perçin), determinata a chiudere i conti con il passato e proteggere la sua famiglia, mentre ogni personaggio trova la propria, spesso dolorosa, conclusione. Indice. Come Finisce Tradimento – L’arresto di Tarik: la resa dei conti. Il rapimento di Can e la morte di Tolga. Ye?im, colpa e destino: l’incidente al tram. Un anno dopo: famiglie ricomposte, ferite che diventano cicatrici. Come Finisce Tradimento – Spiegato in breve. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
