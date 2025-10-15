Umit scopre che Dundar è l’uomo con cui si vede Yesim. Non riesce ad accettare la cosa e, dopo averli visti entrare in un hotel insieme, telefona a Tarik per dirglielo. Nel frattempo, Tarik ha scoperto che Ilknur è tornata a stare a casa loro e chiede a Yesim di mandarla via. La moglie, non solo non ascolta la richiesta del marito, ma gli propone anche di darle un assegno di sette milioni e mezzo per poter rilevare un ristorante insieme a Umit. A casa di Mualla, invece, c’è un clima di festa: è arrivato il compleanno di Kahraman e Mualla e Oylum organizzano al ragazzo una festa, invitando anche i parenti di Diyarbakir. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

Tradimento anticipazioni 17 Ottobre 2025