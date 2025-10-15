Tra vigneti ulivi e poesia | un' escursione d' autunno nella Masseria Masciullo

MESAGNE - Un viaggio sensoriale che accoglie l’autunno con un'esperienza immersiva che unisce natura, tradizione e sapori del territorio. Il prossimo 18 ottobre 2025, alle ore 9:00, MesagneFree Odv, in collaborazione con l'associazione di promozione del territorio Vesta, darà vita a un'escursione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti simili trattati di recente

Tra le colline a sud di Reggio Calabria, là dove il mare dello Stretto lascia il passo a vigneti e ulivi, Borgo Nocille si risveglia con nuove energie, diventando un luogo dove si può imparare e creare, per coltivare la mente e la terra. Sono ripartite infatti le attività - facebook.com Vai su Facebook

Tra vigneti, ulivi e poesia: un'escursione d'autunno nella Masseria Masciullo - L'iniziativa, che prenderà il via dall'info point "La Garitta" presso Porta Grande di Mesagne, vedrà come protagonista il naturalista Franco Bianco, guida esperta che accompagnerà i partecipanti in un ... Come scrive brindisireport.it

Passeggiate tra i vigneti. Con Leonardo - Due nuove escursioni a Carmignano a maggio: "Carmignano fra vigneti e uliveti" il 4 maggio e "Bacchereto, fra vigne e terre da far boccali" l'11 maggio. Scrive lanazione.it

Tra vigneti, erbe spontanee, poesia, santuari, alberi monumentali… ecco il settembre di Cinque Terre Walking Park - Il Walking Park del Parco nazionale delle Cinque Terre torna a settembre con un calendario di escursioni e visite guidate che unisce natura, cultura e tradizioni locali. Scrive msn.com