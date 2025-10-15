Tra i 25 libri che Kushner dice di aver letto sul medio oriente ce n’è uno che ha acceso la scintilla
Com’è che tre uomini esperti di real estate – il presidente americano Donald Trump, suo genero Jared Kushner, e l’inviato in medio oriente Steve Witkoff – sono riusciti a i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Anche Gilles Kepel individua nella mancata liberazione di Barghouti il segno di una falsa volontà di pace di Netanyhau E i celebratissimi mediatori USA Kushner e Witkoff si sono ben guardati da inserirlo nelle condizioni di pace, altro che “nuova era” per il Me - X Vai su X
"Il merito è di tanti, in primis dell'amministrazione americana. Trump è stato molto spinto dal genero Jared Kushner, architetto degli accordi di Abramo, da Tony Blair per fare un accordo che speriamo regga. L'accordo è anche merito di Mohamed Al Thani, emir - facebook.com Vai su Facebook
Tra i 25 libri che Kushner dice di aver letto sul medio oriente, ce n'è uno che ha acceso la scintilla - La spregiudicatezza, la minaccia “arrendetevi o morirete”, l’imprevedibilità di Trump hanno avuto un peso rilevante, così come l’intreccio di enormi affari che vanno ben oltre il cessate il fuoco. Scrive ilfoglio.it