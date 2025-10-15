Tra i 25 libri che Kushner dice di aver letto sul medio oriente ce n’è uno che ha acceso la scintilla

Com'è che tre uomini esperti di real estate – il presidente americano Donald Trump, suo genero Jared Kushner, e l'inviato in medio oriente Steve Witkoff – sono riusciti a i.

Tra i 25 libri che Kushner dice di aver letto sul medio oriente, ce n'è uno che ha acceso la scintilla - La spregiudicatezza, la minaccia “arrendetevi o morirete”, l’imprevedibilità di Trump hanno avuto un peso rilevante, così come l’intreccio di enormi affari che vanno ben oltre il cessate il fuoco. Scrive ilfoglio.it