Tra gli studenti universitari la salute mentale è una priorità emergente

Agi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI -  Disturbi d’ansia, depressione, consumo problematico di alcol e sostanze, solitudine. I dati degli studi internazionali parlano chiaro: tra le studentesse e gli studenti universitari, la salute mentale è una priorità emergente. Il 35% ha sperimentato almeno un disturbo mentale nel corso della vita, il 31% negli ultimi dodici mesi. In Italia mancano ancora dati solidi sulla popolazione universitaria.  Da questo vuoto di conoscenza è partito lo scorso anno il progetto Health Mode On, una rete nazionale di università e istituti di alta formazione coordinata dall’Università di Pavia.  Tanti i partner coinvolti tra università e istituti di alta formazione musicale: l'Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università degli Studi di Udine, l’Università Vita-Salute San Raffaele, l’Università del Piemonte Orientale e i conservatori Pietro Mascagni di Livorno, Giuseppe Verdi di Milano e Antonio Vivaldi di Alessandria. 🔗 Leggi su Agi.it

tra gli studenti universitari la salute mentale 232 una priorit224 emergente

© Agi.it - Tra gli studenti universitari la salute mentale è una priorità emergente

News recenti che potrebbero piacerti

studenti universitari salute mentaleUniversitari e salute mentale. Dalla mappa del disagio gli interventi di sostegno - I dati degli studi internazionali parlano chiaro: tra gli studenti universitari, la salute mentale è una priori ... Si legge su msn.com

studenti universitari salute mentaleL'Università Europea di Roma promuove il benessere degli studenti - Un servizio di counseling psicologico gratuito e una Offline Room, ovvero uno spazio protetto per la disconnessione: sono ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

"Mai più senza via d’uscita" il benessere degli studenti universitari: tra illusioni, pressioni e possibilità - L’iter universitario, luogo di crescita e libertà, si rivela per alcuni studenti tortuoso e carico di aspettative, di ... napolitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Studenti Universitari Salute Mentale