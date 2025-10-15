Tra Gianluca Soncin e Pamela Genini c’era un rapporto possessivo e violento Lui già dimesso sarà interrogato domani
Milano, 15 ottobre 2025 – Tra Gianluca Soncin e Pamela Genini c'era "un rapporto possessivo e violento". Lo scrive la pm Alessia Menegazzo nel provvedimento di fermo a carico del 52enne in carcere con l'accusa di avere ucciso la giovane imprenditrice. La valutazione degli inquirenti è fondata, in particolare, sulle dichiarazioni di F.D., col quale la ragazza aveva avuto una relazione precedente a quella con Soncin e che ha chiamato i soccorsi. "Rapporto ossessivo e violento”. "Soncin? Era confuso”. Gorla contro la violenza. "Rapporto ossessivo e violento”. "Le sue dichiarazioni hanno permesso di ricostruire in modo cristallino il rapporto possessivo e violento intercorso fra l'indagato e la persona offesa - si legge nel fermo - facendo luce sulle possibili ragioni che hanno spinto l'uomo al gesto omicidiario da tempo espresso con minacce di morte e organizzato procurandosi una copia delle chiavi dell'appartamento all'insaputa della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
L’amica di Pamela Genini su Gianluca Soncin: “Pazzo? Ma non tanto da non sapere cosa stavi facendo” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/15/news/pamela_genini_amica_elisa_bortolotti_femminicidio-424914850/?ref=twhl… - X Vai su X
Vladimir Luxuria aveva conosciuto Pamela Genini, la vittima di femminicidio morta a Milano per mano del suo compagno Gianluca Soncin, dieci anni fa. Appena diciannovenne aveva partecipato al reality L'Isola di Adamo ed Eva. «Non lo fece per fama o soldi - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Gianluca Soncin, il killer di Pamela Genini. Nel 2010 era stato arrestato per associazione a delinquere - Gianluca Soncin, 52 anni, origini biellesi, uccide la fidanzata Pamela Genini a Milano. Lo riporta blitzquotidiano.it
Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano - Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini ... Segnala fanpage.it
Gianluca Soncin, chi è l'uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini a Milano - 52 anni, biellese, con un precedente per truffa di auto di lusso, il killer della 29enne uccisa a Milano viene ritratto come un uomo silenzioso e violento. tg24.sky.it scrive