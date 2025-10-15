Tra Gianluca Soncin e Pamela Genini c’era un rapporto possessivo e violento Lui già dimesso sarà interrogato domani

Milano, 15 ottobre 2025 – Tra Gianluca Soncin e Pamela Genini c'era "un rapporto possessivo e violento". Lo scrive la pm Alessia Menegazzo nel provvedimento di fermo a carico del 52enne in carcere con l'accusa di avere ucciso la giovane imprenditrice. La valutazione degli inquirenti è fondata, in particolare, sulle dichiarazioni di F.D., col quale la ragazza aveva avuto una relazione precedente a quella con Soncin e che ha chiamato i soccorsi. "Rapporto ossessivo e violento”. "Soncin? Era confuso”. Gorla contro la violenza. "Rapporto ossessivo e violento”. "Le sue dichiarazioni hanno permesso di ricostruire in modo cristallino il rapporto possessivo e violento intercorso fra l'indagato e la persona offesa - si legge nel fermo - facendo luce sulle possibili ragioni che hanno spinto l'uomo al gesto omicidiario da tempo espresso con minacce di morte e organizzato procurandosi una copia delle chiavi dell'appartamento all'insaputa della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

