Tra Emirati Arabi e Qatar finisce nel peggiore dei modi | folle invasione e rissa tra tifosi e giocatori

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi degli Emirati Arabi Uniti perdono la testa dopo l'esultanza provocatoria del Qatar nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il pubblico ospite fa irruzione in campo arrivando al contatto fisico con i giocatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

