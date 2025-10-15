Tra Emirati Arabi e Qatar finisce nel peggiore dei modi | folle invasione e rissa tra tifosi e giocatori

I tifosi degli Emirati Arabi Uniti perdono la testa dopo l'esultanza provocatoria del Qatar nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il pubblico ospite fa irruzione in campo arrivando al contatto fisico con i giocatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Al summit sulla pace a Gaza, Trump indica lo sceicco degli Emirati Arabi davanti alle telecamere: "Ha tanti soldi, soldi illimitati"

Almeno sei Stati arabi (Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Qatar) hanno preso parte a un quadro di difesa regionale classificato come "Regional Security Construct"

Qatar, Emirati, Barhain, Kuwait, Iraq chiudono lo spazio aereo. Poi le riaperture - Dopo l'attacco dell'Iran alla base statunitense del Paese, il Qatar chiude lo spazio aereo a metà pomeriggio.

Indossa maglia del Qatar ad Abu Dhabi: tifoso arrestato - Negli Emirati Arabi indossare una maglietta del Qatar è ritenuto un reato punibile addirittura con la galera.

Qatar, Emirati, Kuwait e Bahrein chiudono per ore i cieli per gli attacchi iraniani: jet dirottati e voli cancellati - Il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait e il Bahrein, Paesi del Golfo che da tempo garantiscono un corridoio aereo sicuro e stabile alle compagnie di mezzo mondo, hanno chiuso i propri cieli per ...