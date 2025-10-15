Tra arte gusto e solidarietà | un autunno da vivere in Valtrebbia e dintorni

Tutti i mercoledìGiro mammedalle ore 18,30Rivergaro, Gagabike Cafè«Unisciti alla community dove tutti possono partecipare con bici muscolare o e-bike di proprietà alla scoperta della Valtrebbia e al rientro ogni volta una sorpresa. Si sarà accompagnati da un istruttore che consiglierà sull’uso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche questi approfondimenti

IL CIBO NELL’ARTE! seguirà aperitivo Castagnito – DOMENICA 19 ottobre, ore 17 Teatro Comunale di Castagnito in via Luigi Allerino ARTE E SAPORI: Prepara i sensi per un viaggio affascinante tra arte, gusto e storia! Con Luigi Ferrando scoprir - facebook.com Vai su Facebook

Tra arte, gusto e solidarietà: un autunno da vivere in Valtrebbia e dintorni - bike di proprietà alla scoperta della Valtrebbia e al rientro ogni volta una sorpresa. Come scrive ilpiacenza.it