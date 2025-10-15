Tra arte gusto e solidarietà | un autunno da vivere in Valtrebbia e dintorni

Ilpiacenza.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i mercoledìGiro mammedalle ore 18,30Rivergaro, Gagabike Cafè«Unisciti alla community dove tutti possono partecipare con bici muscolare o e-bike di proprietà alla scoperta della Valtrebbia e al rientro ogni volta una sorpresa. Si sarà accompagnati da un istruttore che consiglierà sull’uso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

arte gusto solidariet224 autunnoTra arte, gusto e solidarietà: un autunno da vivere in Valtrebbia e dintorni - bike di proprietà alla scoperta della Valtrebbia e al rientro ogni volta una sorpresa. Come scrive ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Arte Gusto Solidariet224 Autunno