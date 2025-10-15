Toyota introduce in Italia la GR Yaris my 2025. Alla consueta Circuit con cambio manuale (da 52.000 euro) si affianca la Aero Performance, variante - sempre a cambio manuale a 6 rapporti e prezzo di partenza di 58.000 euro - che si caratterizza per via di importanti chicche volte a migliorare le performance della vettura in termini di raffreddamento di componenti chiave e aerodinamica. In particolare, si compone di un nuovo grande condotto di raffreddamento e una griglia sul cofano in alluminio adattati alla forma sagomata del cofano in fibra di carbonio. Ci sono poi uno spoiler basso all'anteriore per ridurre la portanza, migliorare il bilanciamento generale dell'auto e aumentarne l'aderenza; un grande alettone posteriore regolabile che contribuisce a un migliore controllo ad alta velocità e alla stabilità in frenata (la sua angolazione può essere modificata manualmente in base alle diverse circostanze); un nuovo rivestimento sotto la vettura ispirato al fondo piatto del serbatoio del carburante utilizzato nelle gare della Super Taikyu Series per ottimizzare il flusso d'aria nel sottoscocca e migliorare ulteriormente le prestazioni aerodinamiche; nuovi condotti situati tra la ruota anteriore e la portiera che liberano l'aria che si accumula nel passaruota anteriore migliorando la direzionalità anche in caso di frenate decise, aumentando la stabilità in ingresso di curva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toyota GR Yaris Aero Performance: le chicche della sportiva aerodinamica