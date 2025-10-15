Tour of Guangxi 2025 Paul Magnier vince anche la seconda tappa e consolida il primato Quarto Daniel Skerl

Arriva la vittoria stagionale numero 16 (a cui si aggiungono 5 secondi e 3 terzi posti), l’11ma nelle ultime 20 gare, per il talentuoso transalpino Paul Magnier, il quale, dopo il successo di ieri nella frazione d’apertura, si impone anche nella seconda tappa del Tour of Guangxi 2025 di ciclismo su strada. La frazione da Chongzuo a Jingxi, lunga 178.9 km, rispetta il copione pronosticato alla vigilia e si risolve con una volata di gruppo, con il francese della Soudal Quick-Step vittorioso con indosso la maglia di leader, peraltro consolidata con l’affermazione odierna. Alle sue spalle la piazza d’onore va al ceco Pavel Bittner, alfiere della Picnic PostNL, mentre sale sul gradino più basso del podio odierno il polacco Stanis?aw Anio?kowski, portacolori della Cofidis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of Guangxi 2025, Paul Magnier vince anche la seconda tappa e consolida il primato. Quarto Daniel Skerl

