Totti su Roma Inter | Ecco chi sarà decisivo servirà l’elmetto Di San Siro ho questo ricordo

Inter News 24 Le parole di Francesco Totti, ex capitano della Roma, in vista della sfida di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Francesco Totti ha parlato a La Gazzetta dello Sport a margine di un evento in vista di Roma-Inter. ROMA INTER – Perché di sfide con l’Inter ne ho giocate tantissime. So bene cosa vuol dire questa partita, soprattutto in un momento come questo, con la Roma prima in campionato. È una di quelle partite dove non serve giacca e cravatta ma l’elmetto. L’Inter probabilmente è la squadra più elegante del campionato, ci sarà da lottare parecchio. CHI SARA’ DECISIVO – Sarò anche banale, ma Lautaro e Dybala sono i giocatori in grado di cambiare la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Totti su Roma Inter: «Ecco chi sarà decisivo, servirà l’elmetto. Di San Siro ho questo ricordo»

