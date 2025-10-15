Totti parla in vista di Roma-Inter | Servirà l' elmetto Punto su Cristante ce ne fossero come lui | GUARDA

Elegante in campo e fuori. Francesco Totti è stato uno dei protagonisti dell'evento mooRER andato in scena a Roma. La leggenda giallorossa ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della delicata sfida tra la Roma e l'Inter in programma sabato sera all'Olimpico. «È una sfida in cui servirà l'elmetto. I due giocatori più eleganti di questa partita sono Paulo Dybala e Lautaro Martinez. Io punto su un centrocampista e dico Bryan Cristante. È quel giocatore che ti dà qualcosa in più, non tira mai indietro il piede. Ce ne fossero di calciatori come lui. L'obiettivo principale deve essere la Champions League, poi cambia se a poche giornate dalla fine sei ancora in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Totti parla in vista di Roma-Inter: "Servirà l'elmetto. Punto su Cristante, ce ne fossero come lui...." | GUARDA

