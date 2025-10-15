Totti goca Roma-Inter | Ci vorrà l' elmetto! Lautaro e Dybala sono top ma io punto su Cristante

La leggenda giallorossa, 12 gol e 14 assist nelle sfide coi nerazzurri, incorona Bryan: "Lui c'è sempre, ad avercene. Scudetto? Se Gasp dovesse restare tra le prime anche in primavera a 7-8 partite dalla fine allora sarà lecito sognare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Totti goca Roma-Inter: "Ci vorrà l'elmetto! Lautaro e Dybala sono top, ma io punto su Cristante..."

