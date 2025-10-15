Totti gioca Roma-Inter | Servirà l’elmetto Per me la deciderà…

Francesco Totti torna a parlare di calcio e, inevitabilmente, di Roma-Inter, la sfida che ha segnato la sua storia e che oggi accende la Serie A. “All’Inter ho segnato il gol più bello della mia carriera, a San Siro”, ricorda Totti, riferendosi a quella perla indimenticabile del 2005. “E poi so bene che cosa vuol dire questa partita, soprattutto in un momento così, con la Roma prima in classifica”, ha raccontato al Corriere. “Nessuno avrebbe immaginato la Roma in vetta alla classifica. È una gara importante per entrambe, per capire davvero a che punto sono. L’Inter è la squadra più elegante della Serie A: mi piace come si muove in campo, i giocatori sanno fare tutto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Scopri altri approfondimenti

Totti gioca Roma-Inter: “Ci vorrà l’elmetto! Lautaro e Dybala top, ma io punto su un altro nome” - X Vai su X

“Francesco Totti il calciatore più forte che ho visto nella mia vita!” ?Diego Armando Maradona “Francesco mi è piaciuto subito. Non solo come calciatore ma anche come persona. È un fenomeno, giocatore raro. Sembra quasi che quando è nato, il Padretern - facebook.com Vai su Facebook

Totti gioca Roma-Inter: "Ci vorrà l'elmetto! Lautaro e Dybala sono top, ma io punto su Cristante..." - La leggenda giallorossa, 12 gol e 14 assist nelle sfide coi nerazzurri, incorona Bryan: "Lui c'è sempre, ad avercene... msn.com scrive

Totti gioca Roma-Inter: “Ci vorrà l’elmetto! Lautaro e Dybala top, ma io punto su un altro nome” - Inter, in programma sabato all'Olimpico: ecco le dichiarazioni dell'ex numero 10 giallorosso verso il match ... Come scrive msn.com

Totti in vista di Roma-Inter: “Lautaro e Dybala sono il top. Ma io punto su Cristante” - L’ex capitano della Roma, intervenuto all’inaugurazione della nuova boutique romana di MooRER, di cui è ... Secondo gianlucadimarzio.com