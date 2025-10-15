Firenze, 15 ottobre 2025 – Un campo largo che scricchiola sotto scosse d’assestamento. E una voglia di moderazione che ha fatto fare i bagagli a due elettori su dieci del centrodestra. Gli stessi che, l’anno scorso, per Bruxelles sbarrarono una delle caselle tra FdI, Lega e Forza Italia. A parlare sono i flussi di voto analizzati da Swg che ha confrontato le scelte degli elettori toscani alle Europee del 2024 (dove il Pd intascò il 31,9% e FdI il 27,4%) con quelle della tornata regionale dalla quale il candidato del Pd, Eugenio Giani è stato (re)incoronato governatore col 53,9%: a 13 punti di stacco dallo sfidante di centrodestra, Alessandro Tomasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana Voglia di moderazione. L’analisi di Swg sui flussi elettorali: “Campo largo ancora in costruzione”