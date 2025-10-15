Toscana quali sono le migliori aziende dove lavorare secondo gli operai
Birindelli Auto, Eli Lilly e La Marzocco entrano nella classifica “Best Workplaces for Blue Collar 2025” di Great Place to Work Italia. Premiati fiducia, sicurezza e benessere nei reparti produttivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Abbiamo vinto, la Toscana ha vinto. Sono emozionata e grata. Per chi ha scelto di esserci, di credere, di lottare. Per chi ha votato con speranza. Per chi vede nella politica un gesto di cura, una costruzione collettiva, una responsabilità verso le persone e i territ - facebook.com Vai su Facebook
In 3 giorni in toscana sono venuti per la campagna elettorale la presidente del consiglio, i due vicepresidenti del consiglio, ministri della scuola, della sanità, degli interni, etc. Ma in tutti questi anni dove eravate? Vi ricordate della Toscana solo una volta ogni ci - X Vai su X
Toscana, quali sono le migliori aziende dove lavorare secondo gli operai - Birindelli Auto, Eli Lilly e La Marzocco entrano nella classifica “Best Workplaces for Blue Collar 2025” di Great Place to Work Italia. Da lanazione.it
Tre aziende toscane tra le migliori 15 in cui lavorare secondo la classifica Great Place to Work Italia - In Italia esistono ambienti di lavoro d’eccellenza anche nei settori manifatturiero e della produzione. gonews.it scrive
Cosa rende “best” un’azienda - La graduatoria premia le 15 imprese che si sono distinte per la qualità dell’ambiente lavorativo secondo il parere degli operai ... Si legge su lanazione.it