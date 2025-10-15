Toscana quali sono le migliori aziende dove lavorare secondo gli operai

15 ott 2025

Birindelli Auto, Eli Lilly e La Marzocco entrano nella classifica “Best Workplaces for Blue Collar 2025” di Great Place to Work Italia. Premiati fiducia, sicurezza e benessere nei reparti produttivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

