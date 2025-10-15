Toscana | mercato immobiliare in crescita Pisa e Grosseto le città più vivaci

Arezzo, 15 ottobre 2025 – Il mercato immobiliare residenziale in Toscana ha registrato nel I semestre 2025 un aumento delle compravendite del +12,4%, un dato che posiziona la regione al settimo posto per numerosità. Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la maggiore popolazionenne residente? Secondo l'analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, la regione passa al quinto posto con 81 compravendite ogni 10mila residenti maggiorenni, dopo Emilia-Romagna (87), Lombardia (93), Piemonte (94) e Valle d'Aosta (118). Anche a livello territoriale, sebbene Firenze si confermi il capoluogo con il più alto numero di compravendite nei primi sei mesi dell'anno, rispetto agli abitanti la classificazione cambia radicalmente, con Pisa, 99 compravendite ogni 10mila residenti maggiorenni, e Grosseto (97) che si posizionano tra le città più vivaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

