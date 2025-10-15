Torricelli | Mia moglie tagliava i capelli a Del Piero Quando è morta sono tornato a fare il falegname

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex campione della Juventus si racconta: "Baggio mi chiamava 'Geppetto'. Quando Barbara è morta ho lasciato il calcio per stare coi figli, piangevo da solo per mostrarmi forte. Ora Lucia mi ha dato una luce nuova". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

torricelli mia moglie tagliava i capelli a del piero quando 232 morta sono tornato a fare il falegname

© Gazzetta.it - Torricelli: "Mia moglie tagliava i capelli a Del Piero. Quando è morta sono tornato a fare il falegname"

Approfondisci con queste news

torricelli mia moglie tagliavala mia seconda vita - Quando Barbara è morta ho lasciato il calcio per stare coi figli, piangevo da solo per mostrarmi forte. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torricelli Mia Moglie Tagliava