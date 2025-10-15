Torricelli | Mia moglie tagliava i capelli a Del Piero Quando è morta sono tornato a fare il falegname
L’ex campione della Juventus si racconta: "Baggio mi chiamava 'Geppetto'. Quando Barbara è morta ho lasciato il calcio per stare coi figli, piangevo da solo per mostrarmi forte. Ora Lucia mi ha dato una luce nuova". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Ettore e sua moglie stavano guardando un film, seduti sul divano di casa. Ma qualcosa, all’improvviso, è cambiato. «Mi sono voltato verso mia moglie e ho capito subito che qualcosa non andava». Lei non riusciva più a parlare. L’allarme è stato immediato: la - facebook.com Vai su Facebook
la mia seconda vita - Quando Barbara è morta ho lasciato il calcio per stare coi figli, piangevo da solo per mostrarmi forte. Segnala msn.com