Torre in sicurezza Palazzo dei Capitani vinta la gara d’appalto Ora partono i lavori
La storica torre del Palazzo dei Capitani, simbolo ferito dal terremoto del 2016 e per lungo tempo avvolta da un’imponente imbracatura, si prepara finalmente a riacquistare la sua piena dignità architettonica e strutturale. Il Comune ha aggiudicato l’appalto per l’intervento di risanamento e miglioramento sismico all’impresa Rinaldi, che ha vinto la gara d’appalto tra sei aziende partecipanti con un’offerta al ribasso, riducendo l’importo da 2,2 milioni a 1,8 milioni di euro. Questo importante intervento restituirà alla torre campanaria e all’intero edificio un’immagine rinnovata e sicura, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione dell’intera piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
