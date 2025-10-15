Torre Faro ripresi i lavori per la nuova piazza | VIDEO
Dopo le lamentele dei residenti e la diffida del Comune sono ripresi a Torre Faro i lavori per la realizzazione della nuova piazza e della strada che costeggia il mare nel villaggio costiero. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
