Monte Argentario, 15 ottobre 2025 - Il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola si rifarà presto il look, con un bel salto di categoria. Nella struttura saranno effettuati lavori di adeguamento e ammodernamento e l’hotel riaprirà come resort a cinque stelle lusso. E anche la torre antica sarà oggetto di ristrutturazione. Si parla comunque del termine della stagione turistica 2026 prima di vedere qualsiasi novità in merito, mentre la società Miramis, proprietaria della struttura alberghiera, non fa trapelare nulla riguardo le tempistiche sulla durata dei lavori di miglioramento. Si andrà così ben oltre la categoria delle quattro stelle attuali della struttura ricettiva, composta anche da diverse case in pietra immerse in un giardino che conta circa attualmente una cinquantina di camere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torre di Cala Piccola. Restyling completo. L’hotel punta alle 5 stelle