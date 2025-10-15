Torre Chianca allaccio alla rete fognaria per gli immobili ubicati in sei strade
TORRE CHIANCA (Lecce) – Da oggi i proprietari di immobili di sei vie di Torre Chianca possono presentare l’istanza di allacciamento alla rete fognaria.Si tratta nel dettaglio di via del Sambuco (tratto compreso tra via Pansee e via del Girasole); della Ginestrina (nel tratto compreso tra viale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
