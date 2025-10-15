Sei formazioni provenienti da tutta la Toscana, per una giornata all’insegna del rugby giovanile e del fair play. E’ quel che ha garantito l’edizione 2025 del " Torneo Compiani–Reali ", organizzato dal Gispi per ricordare i due ex-dirigenti del club Stefano Reali e Stefano Compiani. Decine di giovanissimi rugbisti si sono sfidati a suon di mete, touche e calci piazzati. E per quel che riguarda la categoria "U10", sono stati i giovanissimi padroni di casa del Gispi a trionfare al termine delle partite svoltesi sui campi di Coiano, prevalendo sullo Scandicci (secondo) e sul Valdinievole Rugby (terzo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Torneo Compiani-Reali. Festa grande al Gispi