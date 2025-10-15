Torneo Compiani-Reali Festa grande al Gispi

Lanazione.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei formazioni provenienti da tutta la Toscana, per una giornata all’insegna del rugby giovanile e del fair play. E’ quel che ha garantito l’edizione 2025 del " Torneo CompianiReali ", organizzato dal Gispi per ricordare i due ex-dirigenti del club Stefano Reali e Stefano Compiani. Decine di giovanissimi rugbisti si sono sfidati a suon di mete, touche e calci piazzati. E per quel che riguarda la categoria "U10", sono stati i giovanissimi padroni di casa del Gispi a trionfare al termine delle partite svoltesi sui campi di Coiano, prevalendo sullo Scandicci (secondo) e sul Valdinievole Rugby (terzo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

torneo compiani reali festa grande al gispi

© Lanazione.it - Torneo Compiani-Reali. Festa grande al Gispi

Contenuti che potrebbero interessarti

torneo compiani reali festaTorneo Compiani-Reali. Festa grande al Gispi - Sei formazioni provenienti da tutta la Toscana, per una giornata all’insegna del rugby giovanile e del fair play. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torneo Compiani Reali Festa