Tornano i Campionati Italiani di Fondo 2025 sul Canale dei Navicelli di Pisa

Pisatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta oggi, 15 ottobre, la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Italiani di Fondo di Canottaggio 2025, che avranno luogo il 25 e 26 ottobre lungo il Canale dei Navicelli di Pisa, all’interno del Parco San Rossore. La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Italiana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

