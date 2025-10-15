Tornano i Campionati Italiani di Fondo 2025 sul Canale dei Navicelli di Pisa
Si è tenuta oggi, 15 ottobre, la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Italiani di Fondo di Canottaggio 2025, che avranno luogo il 25 e 26 ottobre lungo il Canale dei Navicelli di Pisa, all’interno del Parco San Rossore. La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Italiana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
