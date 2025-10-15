Tornado colpisce la Malesia | ingenti danni e una donna ferita

Un violento tornado ha investito Sijangkang, Kuala Langat, in Malesia, nel tardo pomeriggio del 15 ottobre. L'evento ha provocato il crollo dell'Ufficio di Coordinamento DUN locale, intrappolando una donna di 51 anni, poi estratta con ferite a bacino e coscia. Nove studenti sono rimasti leggermente feriti. Le autorità sono al lavoro per valutare i danni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

