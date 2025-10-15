Torna Tedx Cesena Tour in nove incontri per guardare al futuro
"Idee che meritano di essere diffuse". E’ lo slogan di Tedx Cesena, l’evento che si svolgerà il 22 ottobre alle 20.30 al teatro Bonci. Interventi brevi, monologhi, performance: la formula tipica della manifestazione che ha avuto successo in tutto il mondo e che spopola ormai anche a Cesena, dove il sold out è stato immediato all’apertura della vendita dei biglietti. Sarà comunque possibile seguirlo in streaming su www.tedxcesena.com "Abbiamo scelto ‘ Crescendo ’ come titolo perché è una parola che racconta un viaggio, un’azione continua, e ci sembrava adatta per un evento che nasce per divulgare idee innovative in un mondo in evoluzione - commentano Maurizio Berti, licenziatario e curatore dell’evento, e Fulvia Venturi, co-organizzatrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il tempo della cura Foggia torna al centro della mappa TEDx - facebook.com Vai su Facebook
Tiziano Ferro torna live negli stadi: il tour di concerti nel 2026 - A 24 anni dall’uscita di Xdono, Tiziano Ferro è pronto a tornare a cantare live davanti ai suoi fan. gazzetta.it scrive
Tiziano Ferro torna live con il tour Stadi26. Le 10 date e quando comprare i biglietti - I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 18 settembre. Riporta quotidiano.net