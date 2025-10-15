torna tedx cesena tour in nove incontri per guardare al futuro

"Idee che meritano di essere diffuse". E’ lo slogan di Tedx Cesena, l’evento che si svolgerà il 22 ottobre alle 20.30 al teatro Bonci. Interventi brevi, monologhi, performance: la formula tipica della manifestazione che ha avuto successo in tutto il mondo e che spopola ormai anche a Cesena, dove il sold out è stato immediato all’apertura della vendita dei biglietti. Sarà comunque possibile seguirlo in streaming su www.tedxcesena.com "Abbiamo scelto ‘ Crescendo ’ come titolo perché è una parola che racconta un viaggio, un’azione continua, e ci sembrava adatta per un evento che nasce per divulgare idee innovative in un mondo in evoluzione - commentano Maurizio Berti, licenziatario e curatore dell’evento, e Fulvia Venturi, co-organizzatrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

