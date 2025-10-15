Torna Stramonio | il festival dedicato alla figura delle streghe e al fenomeno della loro persecuzione

Quicomo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Como per il secondo anno consecutivo Stramonio, festival culturale dedicato alla figura delle streghe e al fenomeno della loro persecuzione che prende spunto da questo oscuro momento storico per parlare del mondo di oggi. Il festival è nato dal desiderio di costruire un luogo di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

