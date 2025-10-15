Torna Marêa la festa del vino a Camogli | degustazioni con oltre 40 produttori

Genovatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 40 produttori protagonisti in un percorso di degustazioni che celebra non solo i migliori vini liguri, ma anche le birre artigianali e i distillati locali. Domenica 19 ottobre la splendida cornice di via della Repubblica a Camogli ospiterà la seconda edizione di “Marêa - è festa del vino”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it



