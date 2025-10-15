Tra poco sarà il momento di salutare l’ora legale e tornare a quella solare. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora, dalle 3 alle 2. Dormiremo quindi 60 minuti in più, ma le giornate inizieranno ad accorciarsi: farà buio prima e la luce del mattino arriverà un po’ prima. Il cambio segna, come ogni anno, l’ingresso ufficiale nella stagione invernale, con un impatto anche su abitudini quotidiane e consumi energetici. Foresta in autunno (Pixabay). Cos’è l’ora solare e cosa potrebbe succedere in futuro. L’ora solare è quella “naturale”, basata sul ciclo del Sole, e resta in vigore fino all’ultimo weekend di marzo, quando tornerà l’ ora legale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Torna l’ora solare: quando spostare indietro le lancette a ottobre 2025