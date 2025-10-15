New York, 15 ottobre 2025 – Gli Angeli stanno per tornare. Un mix di moda, colori e cultura pop animerà il nuovo show di Vitctoria’s Secret atteso per oggi, 15 ottobre. E’ il secondo evento dopo il lungo stop di sei anni interrotto nel 2024, Dopo la sfilata di un anno fa, il brand aveva infatti registrato un +12,49% al Nyse. Un buon motivo per ripetere l’operazione. Già a luglio c’era stata la conferma: anche nel 2025 avremmo visto le supermodelle del marchio di lingerie comparire sul tanto amato pink carpet. Ed eccoci a poche ore dall’attesissimo fashion show. Un incontro di generazioni. Nel 2024 c’è stato da parte di Victoria’s secret un necessario cambiamento: il marchio ha voluto celebrare con maggiore attenzione e sensibilità la mentalità contemporanea attraverso il comfort e la semplicità che sono stati preferiti, in parte, ai grandi sfarzi degli anni 2000. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna lo show di Victoria’s Secret: gli angeli della lingerie oggi in passerella. Da Hadid a Shayk: chi ci sarà