Torna L’Eredità con Marco Liorni su Rai1 | quando in tv e novità della nuova edizione 2025-2026
Dopo Reazione a Catena, torna l’ Eredità nel pomeriggio di Rai1. Il quiz show sarà condotto, per il terzo anno consecutivo, da Marco Liorni. Scopriamo insieme quando andrà in onda e le novità della nuova edizione. Torna l’Eredità con Marco Liorni: tutte le novità. Marco Liorni è pronto a condurre, dagli Studi Fabrizio Frizzi, una nuova edizione de L’ Eredità. Il presentatore, che ha all’attivo 360 puntate, è stato confermato al timone del quiz show di Rai1. La prima puntata della nuova stagione è prevista per lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 18.40. Accanto a Liorni ci saranno le due professoresse che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno, la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'Eredità torna su Rai 1 il prossimo 20 ottobre! Lo vedrete? #MarcoLiorni #leredita #tv - facebook.com Vai su Facebook
Il desiderio è un’eredità? E quanto è una scelta? su @illibraio la riflessione di Annalisa De Simone, che torna con il romanzo "Ingrata" http://illibraio.it/news/dautore/desiderio-annalisa-de-simone-1479846/… @annalisadesi @Nutrimenti #scrittrici #desideri - X Vai su X
Marco Liorni pronto a tornare con L'Eredità: "Voglio fare bene il mio lavoro". La data di inizio e il nuovo format del programma - Marco Liorni è pronto a tornare con una nuova stagione de L'Eredità. Come scrive corrieredellumbria.it
Marco Liorni pronto per il ritorno de L’Eredità: "C’è sempre un po’ di apprensione" - Oltre a L’Eredità, Liorni sarà al timone del programma di Capodanno di Rai 1, L’anno che verrà, in diretta da Catanzaro. Scrive comingsoon.it
Niente access per L’Eredità. Liorni torna in preserale perchè “sta bene dove sta” - L'Eredità torna nel preserale di Rai 1 lunedì 20 ottobre 2025 con Marco Liorni. Scrive davidemaggio.it