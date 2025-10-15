Torna L’Eredità con Marco Liorni su Rai1 | quando in tv e novità della nuova edizione 2025-2026

Dopo Reazione a Catena, torna l’ Eredità nel pomeriggio di Rai1. Il quiz show sarà condotto, per il terzo anno consecutivo, da Marco Liorni. Scopriamo insieme quando andrà in onda e le novità della nuova edizione. Torna l’Eredità con Marco Liorni: tutte le novità. Marco Liorni è pronto a condurre, dagli Studi Fabrizio Frizzi, una nuova edizione de L’ Eredità. Il presentatore, che ha all’attivo 360 puntate, è stato confermato al timone del quiz show di Rai1. La prima puntata della nuova stagione è prevista per lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 18.40. Accanto a Liorni ci saranno le due professoresse che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno, la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

