In Emilia-Romagna e Veneto torna l’allarme per la cimice asiatica, insetto che negli ultimi anni ha causato gravi danni alle colture agricole. L’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi ha spiegato che “ solo in Emilia-Romagna sono stati dati 10 milioni di ristori e indennizzi per gli agricoltori: nel 2025, dopo due anni di miglioramento, la situazione è tornata a peggiorare e per questo stiamo portando avanti ricerche, anche in collaborazione con gli Stati Uniti, per trovare soluzione”. Mammi ha aggiunto che “ l’Emilia-Romagna si trova nella stessa situazione di altre regioni circostanti come il Veneto ”, rispondendo a un’interrogazione della consigliera di Fratelli d’Italia Annalisa Arletti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna l’allarme per la cimice asiatica in Veneto e in Emilia-Romagna: come fermare l’infestazione dell’insetto che danneggia frutti semi e ortaggi