Torna la storica Sagra della Castagna di Mezzojuso | tre giorni dedicati al frutto autunnale per eccellenza

Torna dopo l’ultima edizione nel 2018, la storica Sagra della Castagna di Mezzojuso (Pa), tre giorni di manifestazioni, dal 24 al 26 ottobre, che uniranno cibo e cultura, degustazioni ed escursioni, eventi e spettacoli, organizzati dal comune di Mezzojuso in collaborazione con pro loco Mezzojuso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

