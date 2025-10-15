Torna la festa della solidarietà a Misano Adriatico il pranzo a favore dello Ior
Domenica, 19 ottobre, alle 12,30, si terrà presso il Centro Sociale “G. Del Bianco” la tradizionale “Festa della Solidarietà”, evento di raccolta fondi organizzato dai volontari del punto Ior di Misano Adriatico. Il pranzo ha sempre rappresentato una grande tradizione del territorio. L’anno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
