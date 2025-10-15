Torna il mercatino a Mirano con 150 espositori
Domenica 19 ottobre torna a Mirano l’appuntamento mensile con “Gli Oggetti dei Nonni”, il grande mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese, che da anni richiama appassionati, collezionisti e curiosi da tutto il Veneto.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Venerdì 17 ottobre torna il Mercatino “Risorse” al Centro Polivalente Pilastro Dopo il successo della prima edizione, un nuovo appuntamento con i giovani tecnici di vendita dell’agricoltura sociale Dopo la riuscitissima prima edizione del 10 ottobre, che ha regi - facebook.com Vai su Facebook
Torna il mercatino a Mirano con 150 espositori - Domenica 19 ottobre torna a Mirano l’appuntamento mensile con “Gli Oggetti dei Nonni”, il grande mercatino dell’antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese, che da anni richiama ... Scrive veneziatoday.it