Torna il mercatino a Mirano con 150 espositori

Domenica 19 ottobre torna a Mirano l'appuntamento mensile con "Gli Oggetti dei Nonni", il grande mercatino dell'antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese, che da anni richiama appassionati, collezionisti e curiosi da tutto il Veneto.

