In onda da lunedì. Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, torna con una nuova stagione da lunedì 20 ottobre, alle 21.30, in prima visione assoluta su TV8, e in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla conduzione, confermatissimo, il Mago Forest, mattatore instancabile e spalla perfetta delle gag firmate Gialappa’s. In apertura di stagione sarà affiancato da Miriam Leone, mentre ogni puntata vedrà una co-conduttrice diversa e sarà introdotta da una sigla a tema che coinvolgerà tutto il cast. Le novità. Grande novità di questa edizione è l’arrivo di Michela Giraud, protagonista della nuova fiction parodica Che Dio ce salvi, ambientata in un convento. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Torna il “GialappaShow”: dal 20 ottobre la nuova stagione su TV8