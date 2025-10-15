Torna il GialappaShow | dal 20 ottobre la nuova stagione su TV8

In onda da lunedì. Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, torna con una nuova stagione da lunedì 20 ottobre, alle 21.30, in prima visione assoluta su TV8, e in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla conduzione, confermatissimo, il Mago Forest, mattatore instancabile e spalla perfetta delle gag firmate Gialappa’s. In apertura di stagione sarà affiancato da Miriam Leone, mentre ogni puntata vedrà una co-conduttrice diversa e sarà introdotta da una sigla a tema che coinvolgerà tutto il cast. Le novità. Grande novità di questa edizione è l’arrivo di Michela Giraud, protagonista della nuova fiction parodica Che Dio ce salvi, ambientata in un convento. 🔗 Leggi su 361magazine.com

