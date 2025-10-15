Torna il Btp Valore | sette anni di durata cedole step-up e bonus finale per i risparmiatori

Scatta il conto alla rovescia per il nuovo Btp Valore, il titolo di Stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori individuali. Il collocamento si aprirà lunedì 20 ottobre e proseguirà fino alle 13 di venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata in caso di forte richiesta. La nuova edizione avrà una durata di sette anni e si distinguerà per un meccanismo di cedole trimestrali crescenti, strutturato con la formula “step-up 3+2+2”, mai adottata prima per questo strumento. Un incentivo ulteriore arriva dal premio fedeltà dello 0,8%, riconosciuto a chi acquisterà durante la finestra di collocamento e manterrà l’investimento fino alla scadenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Torna il Btp Valore: sette anni di durata, cedole step-up e bonus finale per i risparmiatori

