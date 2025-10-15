Torna il Btp Valore a ottobre 2025 quando parte e come sottoscriverlo | caratteristiche e rendimento

Lunedì 20 ottobre 2025 parte il nuovo collocamento di Btp Valore, e venerdì 17 si conosceranno i rendimenti minimi. Per comprarli bisogna conoscere il codice ISIN, che sarà comunicato sempre venerdì. I titoli, dedicati a famiglie e piccoli investitori, offrono cedole con rendimento crescente per una durata di sette anni con il meccanismo step-up. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Btp Valore ottobre 2025, le previsioni sui tassi e sulle cedole - L’ultima edizione dei Btp Valore, avvenuta nel maggio 2024, prevedeva una durata di 6 anni e tassi fissati al 3,35% per i primi tre anni e al 3,90% per i successivi tre, più premio finale 0,80%. Come scrive tg24.sky.it