Torna a Castelfranco di Sotto il Festival della Lettura

Pisatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 19esima edizione del Festival della Lettura di Castelfranco di Sotto che prenderà il via sabato 18 ottobre, porta con sé varie novità in termini di nomi e di iniziative e di impostazione culturale. La prima è il nome, che si arricchisce del sottotitolo ‘Castelibro, dove le storie mettono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

