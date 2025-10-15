Torna a Castelfranco di Sotto il Festival della Lettura

La 19esima edizione del Festival della Lettura di Castelfranco di Sotto che prenderà il via sabato 18 ottobre, porta con sé varie novità in termini di nomi e di iniziative e di impostazione culturale. La prima è il nome, che si arricchisce del sottotitolo ‘Castelibro, dove le storie mettono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it