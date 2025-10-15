Torino rapine aggravate in esercizi commerciali | arrestati due maghrebini

La Polizia di Stato di Torino ha eseguito, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro, una serie di rapine aggravate con l’uso di armi bianche. Gli indagati, un 30enne italiano di origini maghrebine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Torino, rapine aggravate in esercizi commerciali: arrestati due maghrebini

