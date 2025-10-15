Torino polizia ferma rapinatori seriali | i malviventi in azione
Avevano consumato una serie di rapine tra il 30 agosto e il 18 settembre scorsi in diversi esercizi commerciali della città di Torino, tra cui due supermercati, una farmacia e una gioielleria, per un bottino complessivo di oltre 47.000€. La polizia ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino italiano di origini maghrebine (classe 1995) e di un cittadino marocchino (classe 1990) dimoranti nel biellese. Il provvedimento restrittivo è stato adottato in virtù delle risultanze delle indagini svolte dai poliziotti della squadra mobile, che hanno permesso di acquisire gravi e concreti elementi indiziari a carico degli indagati, anche supportati dallo svolgimento di attività tecniche e dalla visione dei filmati dei sistemi di video sorveglianza presenti all’interno e in prossimità delle attività commerciali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
La Polizia di Stato ha arrestato un truffatore e i suoi due complici, tutti cittadini stranieri, per un furto aggravato ai danni di un’anziana, raggirata con la tecnica del finto tecnico del gas. Grazie al rapido intervento della Squadra Mobile di Torino, i tre sono stati bl - facebook.com Vai su Facebook
#Digos Torino ha eseguito 10 misure cautelari nei confronti di persone indagate per 5 eventi, tra ottobre 2023 e aprile 2024, caratterizzati da tentativi di forzare i blocchi delle Forze dell'ordine e aggressioni a poliziotti. https://poliziadistato.it/articolo/1568e8edc - X Vai su X
Torino, polizia ferma rapinatori seriali: i video dei malviventi in azione - (LaPresse) Avevano consumato una serie di rapine tra il 30 agosto e il 18 settembre scorsi in diversi esercizi commerciali della città di Torino, ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Rapine a supermercati e gioielleria a Torino: due fermati, colpi tra agosto e settembre - Arrestati due uomini per una serie di rapine violente a Torino: agivano armati di coltelli e bottiglie Due uomini sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Torino con l’accusa di aver messo a segno ... Come scrive youreporter.it
Presi i rapinatori che colpirono a martellate la vetrina di una gioielleria - Sono accusati di una serie di colpi in attività commerciali di Torino ... Segnala rainews.it