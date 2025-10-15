Torino arrestate due persone per una serie di rapine violente | bottino da 47mila euro
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un mese di terrore tra supermercati, farmacie e gioiellerie. In meno di un mese, tra il 30 agosto e il 26 settembre, due uomini avevano seminato il panico tra i negozi di Torino, mettendo a segno una serie di rapine brutali. I presunti responsabili sono stati arrestati dalla polizia al termine di un’indagine serrata. Si tratta di un 29enne italiano di origini maghrebine e di un marocchino di 34 anni, entrambi residenti nel Biellese. Secondo quanto emerso, i due avrebbero colpito quattro volte: in due supermercati, una farmacia e una gioielleria, riuscendo a portare via un bottino complessivo di oltre 47mila euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
