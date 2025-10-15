Torino arrestate due persone per una serie di rapine violente | bottino da 47mila euro

Dayitalianews.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un mese di terrore tra supermercati, farmacie e gioiellerie. In meno di un mese, tra il 30 agosto e il 26 settembre, due uomini avevano seminato il panico tra i negozi di Torino, mettendo a segno una serie di rapine brutali. I presunti responsabili sono stati arrestati dalla polizia al termine di un’indagine serrata. Si tratta di un 29enne italiano di origini maghrebine e di un marocchino di 34 anni, entrambi residenti nel Biellese. Secondo quanto emerso, i due avrebbero colpito quattro volte: in due supermercati, una farmacia e una gioielleria, riuscendo a portare via un bottino complessivo di oltre 47mila euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

torino arrestate due persone per una serie di rapine violente bottino da 47mila euro

© Dayitalianews.com - Torino, arrestate due persone per una serie di rapine violente: bottino da 47mila euro

Scopri altri approfondimenti

Due arresti a Torino per una serie di rapine violente - La polizia di Torino ha arrestato due uomini, un italiano di origini maghrebine di 29 anni e un marocchino di 34 anni, entrambi residenti nel Biellese, ritenuti responsabili di una serie di rapine agg ... Scrive ansa.it

Ubriachi in auto a Torino: otto denunciati, due aggrediscono gli agenti - Un conducente, con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito, ha urtato cinque veicoli in sosta ... Lo riporta torinotoday.it

torino arrestate due personeTorino, la lite tra automobilisti per un semaforo finisce a coltellate: 61enne arrestato a Nichelino - Ci sarebbe il mancato rispetto di un semaforo rosso dietro a un litigio tra automobilist i degenerato in coltellate a Nichelino. Come scrive torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Arrestate Due Persone