Topi nella mensa della scuola materna a Roma i genitori | Salute dei bimbi deve essere tutelata

Tracce di roditori trovate nella mensa della scuola dell’infanzia Vittorio Alfieri, nel quartiere Aurelio. L’Asl Roma 1 ha sospeso il servizio e disposto una derattizzazione straordinaria. I genitori, preoccupati, chiedono chiarezza e interventi immediati dal Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le famiglie segnalavano da tempo disservizi e criticità nel servizio di ristorazione di una ditta esterna: «Pasti freddi dopo le 15 per i nostri figli»

