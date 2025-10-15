Toni da Re tradito | Niente elezioni regionali La Liga Veneta cede alla pressione della Lega e lo esclude dalla lista
VITTORIO VENETO - Non ci sarà: né come candidato presidente, né come candidato consigliere. Gianantonio Da Re, ex sindaco di Vittorio, prima uomo simbolo della Lega. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Toni da Re tradito: «Niente elezioni regionali». La Liga Veneta cede alla pressione della Lega e lo esclude dalla lista - Non ci sarà: né come candidato presidente, né come candidato consigliere. Da ilgazzettino.it
