Tonali a rilento, l’obiettivo bianconero non brilla con l’Italia: soffre la pressione avversaria e non riesce a dare intensità, prova deludente per lui. Una serata da spettatore non protagonista, una prestazione al di sotto dei suoi standard abituali. La vittoria per 3-0 dell’Italia contro Israele, che ha blindato l’accesso ai playoff mondiali, non ha visto brillare una delle sue stelle più attese: Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, grande obiettivo di mercato Juve, ha offerto una prova incolore, faticando a trovare la sua posizione e a incidere sulla partita. Tonali Juve: una serata da dimenticare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali a rilento, i giornali bocciano l’obiettivo del mercato Juve nella notte di Udine: «Non riesce mai a emergere». Voto e pagella